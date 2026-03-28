Ataques rusos matan a 4 personas en Ucrania, dañan un puerto y una maternidad

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Ataques aéreos rusos en todo Ucrania mataron el sábado al menos a cuatro personas y dañaron infraestructuras críticas, incluido un puerto y un hospital de maternidad, informaron las autoridades.

De su parte, Rusia dijo haber interceptado un total de 155 drones de Ucrania y denunció que un ataque con estos aparatos mató a un niño en la región de Yaroslavl, unos 250 km al noreste de Moscú.

Desde el inicio de su invasión en febrero de 2025, Rusia lanza drones y misiles en bombardeos nocturnos contra Ucrania, que acusa a su enemigo de atacar zonas residenciales y de tomar como objetivo a civiles.

En la ciudad portuaria meridional de Odesa, dos personas murieron y al menos 13 resultaron heridas, informó Sergii Lisak, jefe de la administración militar de la ciudad.

Uno de los impactos dañó el techo de un hospital de maternidad, afirmó.

Imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban ventanas destrozadas, escombros dentro del edificio y bomberos trabajando en el lugar.

«No había ningún objetivo militar. Fue puro terror contra la vida civil común», subrayó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en redes sociales sobre los ataques en Odesa.

Un puerto en la misma región también resultó dañado por los bombardeos, después de que se registraran varios impactos en su infraestructura, informó la autoridad estatal portuaria de Ucrania.

Rusia lanzó 273 drones contra Ucrania durante la noche, de los cuales 252 fueron derribados, detalló la fuerza aérea ucraniana el sábado.

En Krivói Rog, un hombre murió en un ataque que alcanzó una instalación industrial, dijo Oleksandr Ganzha, jefe de la administración regional de Dnipró, que reportó incendios en el lugar.

En la región central de Poltava, una persona murió después de que drones rusos impactaran un edificio residencial y instalaciones industriales, informaron las autoridades regionales.

«Estos ataques demuestran que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Por eso cualquier alivio de la presión sobre Moscú es peligroso», subrayó Zelenski.

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