Ataques rusos matan a cuatro personas en Ucrania
Ataques nocturnos rusos mataron al menos a cuatro personas en Dnipró, en el este de Ucrania, anunciaron las autoridades este martes, en momentos en que el presidente Volodimir Zelenski busca apoyos en una visita a Nueva York.
«El ataque ruso llevado a cabo esta noche contra la ciudad ha causado cuatro muertos», declaró en las redes sociales Oleksandr Ganja, administrador militar de la región de Dnipropetrovsk.
Las víctimas fueron halladas bajo los escombros, mientras continuaban las labores de rescate y búsqueda.
Previamente, el responsable había indicado que cuatro barrios de Dnipró habían sido atacados con «misiles, drones y artillería». Los bombardeos alcanzaron «almacenes y una empresa, que sufrieron graves daños».
También fueron alcanzadas infraestructuras industriales en Krivói Rog y Pavlogrado, otras dos ciudades de la región.
Zelenski se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este martes por la tarde al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó a la AFP una fuente cercana.
Washington ha reactivado sus esfuerzos de mediación diplomática para encontrar una solución a la guerra en Ucrania, que lleva más de cuatro años en curso.
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