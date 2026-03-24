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Aucas gana en el sexto intento

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Guayaquil (Ecuador), 23 mar (EFE).- Aucas logró este lunes su primera victoria en la temporada, por 3-2 sobre Orense en el cierre de la sexta fecha del torneo que lidera Independiente del Valle.

Los ecuatorianos Andrés Mena y Piero Guzmán, junto al boliviano Bruno Miranda, marcaron los goles del equipo capitalino.

Por Orense anotaron el juvenil Erick Zambrano y Sergio Vásquez, este último de penalti en la última acción del encuentro.

Aucas ocupa el décimo puesto con 6 puntos, y Orense quedó con 5.

Guayaquil City, reforzado por el argentino Damián ‘Kitu’ Díaz, empató sin goles en casa con el colista y debutante en la liga profesional ecuatoriana: Leones del Norte.

El City ahora marcha en el duodécimo escalón con 6 puntos, mientras que Leones del Norte se mantiene en el último con 4.

Tras 6 jornadas, el torneo sigue liderado por Independiente del Valle, que tiene 13 puntos.

Le siguen Macará y Liga de Quito, ambos con 10 puntos.

Universidad Católica, Libertad y Barcelona igualan con 9, mientras que Técnico Universitario, Deportivo Cuenca y Delfín suman 8.

La clasificación de goleadores es liderada con 5 por el boliviano Bruno Miranda (Aucas). El argentino Darío Benedetto (Barcelona) le escolta con 3.

La Liga Pro se suspenderá hasta el 3 de abril debido a la fecha FIFA, en la que la selección de Ecuador disputará amistosos ante Marruecos, en Madrid, y Países Bajos, en Eindhoven. EFE

rm/cbs/hbr

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