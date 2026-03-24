Aumenta a 66 la cifra de muertos en el accidente de avión militar en amazonía colombiana

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Bogotá, 23 mar (EFE).- El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, localidad del departamento amazónico de Putumayo, dejó 66 fallecidos, cuatro desaparecidos y un militar ileso, mientras que el numero de heridos se redujo a 57, según las Fuerzas Militares.

De los fallecidos, 58 pertenecían al Ejército Nacional, seis eran miembros de la tripulación de la FAC, y dos eran policías, mientras que cuatro cuerpos aún no han sido localizados, agregó la información.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, confirmó además que a bordo de la aeronave iban 128 personas.

Entre los tripulantes de la FAC fallecidos se encuentran el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el sargento Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Asimismo, murieron el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, de la Policía.

Según la FAC, 57 militares fueron rescatados y evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 «que no revisten mayor gravedad», en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.

La FAC señaló además que cuatro militares permanecen desaparecidos y que los cuerpos de las víctimas están en proceso de identificación.

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes cuando la aeronave se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en una zona selvática de difícil acceso del departamento de Putumayo, por causas que aún se desconocen.

«La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad», manifestó por su parte el ministro de defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien es general retirado de la FAC.

En las primeras horas tras el siniestro se registraron discrepancias en las cifras de víctimas y ocupantes, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía y a los medios ceñirse únicamente a la información oficial mientras se consolidaban los datos.

El ministro de Defensa expresó también su solidaridad con las familias de las víctimas.

«No son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país», expresó el ministro. EFE

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