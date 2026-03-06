Aumentan a 217 los muertos por la ofensiva aérea en Líbano y los heridos rozan los 800

1 minuto

Beirut, 6 mar (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace cinco días contra el Líbano aumentó este viernes a 217 y el de heridos roza ya los 800, lo que supone un fuerte aumento de las víctimas mortales en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la campaña de bombardeos la madrugada del pasado lunes, han muerto 217 personas y otras 798 han resultado heridas en diferentes regiones del país, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Con ello, la cifra de fallecidos se ha duplicado en menos de 24 horas, pues el último balance difundido anoche por la oficina gubernamental se situaba en solo 123.

A lo largo del viernes tuvieron lugar, entre otros, un ataque con cinco muertos contra un edificio en la ciudad meridional de Sidón, que no es objetivo común, y otro con al menos tres en la localidad de Nabi Chit, en el este del país.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de en el sur de Beirut, que inicialmente bombardeaba sobre todo con órdenes de evacuación previa, pero que desde anoche ya ataca sin previo aviso tras haber pedido la salida masiva de toda la población.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte del Estado judío. EFE

njd/jlp

(foto)(vídeo)