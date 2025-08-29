Aumentan los enfrentamientos con la Policía en las protestas ciudadanas en Indonesia

Yakarta, 29 ago (EFE).- La Policía indonesia y cientos de manifestantes se enfrentaron este viernes en Yakarta, en medio de crecientes protestas en la ciudad contra los aumentos salariales para los diputados, un día después de que un joven perdiese la vida en otra refriega.

Los cuerpos de seguridad dispararon perdigones y gases contra la concentración ciudadana, convocada por sindicatos y estudiantes y que tuvo lugar frente a la sede de la Policía, mientras que manifestantes, algunos de ellos con los rostros cubiertos, lanzaron botellas y petardos contra la sede policial en Yakarta.

Los enfrentamientos se extendieron durante más de dos horas y dejaron varios daños en infraestructura pública que terminó vandalizada, así como un vehículo que fue quemado por los manifestantes, una situación que también se vivió en la protesta del jueves.

Algunos focos de protesta siguen activos en Indonesia, donde se ha intensificado el rechazo por los aumentos salariales a los diputados después de que un manifestante de 21 años, un conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»-, fuera arrollado el jueves por un vehículo blindado cerca del Parlamento.

Además, las autoridades confirmaron que 31 personas siguen hoy hospitalizadas tras sufrir lesiones en la protesta del jueves, recoge la agencia estatal Antara, mientras que organizaciones civiles estiman que 600 ciudadanos fueron detenidos en las refriegas de la víspera, que transcurrieron hasta la anoche.

El presidente indonesio, el exgeneral Prabowo Subianto, desplegó a cientos de policías y militares para custodiar la manifestación de este viernes, al tiempo que publicó un vídeo en el que se dijo «conmocionado y decepcionado por las acciones excesivas de los agentes» de seguridad, en alusión al arrollamiento mortal, que quedó registrado en vídeo.

«He ordenado una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente de anoche, y los agentes implicados deben rendir cuentas. En esta situación, insto a todos los ciudadanos a mantener la calma y confiar en el Gobierno que dirijo», sostuvo el mandatario, que expresó condolencias a los familiares del fallecido.

El jefe de la Policía en Yakarta, Asep Edi Suheri, confirmó el arresto del oficial implicado en el atropello mortal, que será investigado por la unidad de Asuntos Internos.

Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.

La noticia ha generado una ola de críticas en las redes sociales y ha motivado estas manifestaciones, que piden, entre otros asuntos, la disolución de la Cámara, constituida en octubre de 2024. EFE

