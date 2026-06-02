Australia eleva un 6 % el salario mínimo para hacer frente al aumento del coste de vida

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Sídney (Australia), 2 jun (EFE).- La Comisión de Trabajo Justo de Australia (FWC) aprobó este martes un aumento del 6 % del salario mínimo nacional y del 4,75 % para los trabajadores cubiertos por convenios laborales sectoriales, una medida que beneficiará a millones de empleados y que busca mitigar el impacto de la inflación.

La decisión entrará en vigor el próximo 1 de julio y elevará el salario mínimo nacional de 24,95 a 26,44 dólares australianos por hora (unos 15,2 euros al cambio actual), equivalente a 1.004,90 dólares australianos semanales (unos 578 euros) para una jornada laboral de 38 horas, apunto la FWC, que regula y fiscaliza los sueldos y las condiciones de trabajo.

Aunque el salario mínimo nacional se aplica a una proporción reducida de trabajadores, alrededor del 21 % de los empleados australianos, cerca de 2,8 millones de personas, perciben salarios fijados por los llamados «modern awards» o convenios sectoriales, acuerdos que establecen remuneraciones mínimas según sectores y ocupaciones.

La FWC justificó la medida señalando que muchos trabajadores de bajos ingresos aún no han recuperado plenamente el poder adquisitivo perdido durante el repunte inflacionario registrado tras la pandemia. Según el organismo, los salarios reales de numerosos empleados continúan por debajo de los niveles de 2021.

El Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) sostuvo que el incremento proporcionará alivio económico a unos tres millones de trabajadores, especialmente en sectores con alta presencia de mujeres y empleo a tiempo parcial, como la atención sanitaria, los servicios sociales, el comercio minorista y la hostelería.

La Cámara Australiana de Comercio e Industria (ACCI) advirtió, no obstante, que muchas pequeñas empresas afrontan ya elevados gastos derivados de la inflación, las tasas de interés y los precios de la energía, y alertó de que los aumentos salariales podrían trasladarse a los precios finales.

En mayo, los últimos datos disponibles mostraron que la inflación en Australia se moderó al 4,2 %, frente al 4,6 % registrado en marzo, gracias principalmente a una caída de los precios de los combustibles, aunque se mantiene por encima de la meta del Banco de la Reserva de Australia, fijada entre el 2 % y el 3 %. EFE

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