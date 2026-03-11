Australia estudia liberar petróleo de sus reservas tras solicitud de la AIE

2 minutos

Sídney (Australia), 12 mar (EFE).- El Gobierno de Australia está ultimando su respuesta a una solicitud de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio y la preocupación por el aumento de los precios del crudo.

La AIE acordó recientemente una liberación coordinada de hasta 400 millones de barriles de petróleo entre sus 32 países miembros, entre ellos Australia, con el objetivo de aliviar la presión sobre el mercado energético mundial.

La medida busca evitar un repunte más pronunciado de los precios ante el temor de que los ataques atribuidos a Irán sigan obstaculizando las exportaciones de petróleo desde Oriente Medio, una de las principales regiones productoras del mundo.

El ministro de Energía australiano, Chris Bowen, indicó en una rueda de prensa que el Ejecutivo está evaluando la petición y que cualquier decisión se tomará teniendo en cuenta el interés nacional.

El enfoque del Gobierno es garantizar que el combustible doméstico llegue a donde se necesita, a un precio asequible, señaló Bowen.

La solicitud de la AIE es de carácter voluntario y permite que cada país miembro responda según sus circunstancias nacionales, explicó la fuente. En el caso de Australia, una eventual participación no implicaría enviar petróleo al extranjero, sino recurrir a sus reservas existentes dentro del país.

«Si Australia se suma a esta acción, no estará obligada a enviar combustible fuera del país, sino que utilizaría sus reservas domésticas para contribuir a aliviar la presión en el mercado global», añadió el portavoz.

La última vez que la AIE coordinó una liberación de reservas de esta magnitud fue tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando varios países recurrieron a sus existencias estratégicas para estabilizar los mercados energéticos internacionales. EFE

emg/sbb