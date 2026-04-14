Australia hará una inversión multimillonaria en drones ante el cambio en las guerras

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Australia aumentará su inversión en drones en hasta 5.000 millones de dólares australianos (3.600 millones de dólares estadounidenses) en respuesta a los cambios en la guerra observados en Oriente Medio, anunció el martes el ministro de Defensa, Richard Marles.

La extensa línea costera australiana y su población pequeña llevó al país a desarrollar grandes submarinos y vehículos aéreos autónomos, denominados Tiburón Fantasma y Murciélago Fantasma.

El uso de drones baratos de producción masiva en Irán en los conflictos de Oriente Medio y en Ucrania motivó la decisión de impulsar la inversión en sistemas de drones pequeños y antidrones, indicó Marles en una entrevista con la radio ABC.

«Observamos lo que sucede ahora en Oriente Medio, necesitas tecnología antidrones también», agregó.

Australia invertirá de 12.000 millones a 15.000 millones de dólares australianos en la próxima década en capacidades autónomas, destacó Marles antes de la presentación de la estrategia nacional de defensa el jueves.

A su juicio, Australia necesita toda la gama de drones para su defensa debido a su geografía, según el ministro.

Preocupada por el fortalecimiento naval de China, Australia ha reformado su fuerza de defensa en los últimos años para enfocarse en la capacidad de ataques con misiles y la disuasión de un adversario desde el norte.

Su alianza con Estados Unidos y Reino Unido, denominada AUKUS, busca transferir a Australia tecnología de submarinos de propulsión nuclear.

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