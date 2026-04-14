Australia hará una inversión multimillonaria en drones ante el cambio en las guerras
Australia aumentará su inversión en drones en hasta 5.000 millones de dólares australianos (3.600 millones de dólares estadounidenses) en respuesta a los cambios en la guerra observados en Oriente Medio, anunció el martes el ministro de Defensa, Richard Marles.
La extensa línea costera australiana y su población pequeña llevó al país a desarrollar grandes submarinos y vehículos aéreos autónomos, denominados Tiburón Fantasma y Murciélago Fantasma.
El uso de drones baratos de producción masiva en Irán en los conflictos de Oriente Medio y en Ucrania motivó la decisión de impulsar la inversión en sistemas de drones pequeños y antidrones, indicó Marles en una entrevista con la radio ABC.
«Observamos lo que sucede ahora en Oriente Medio, necesitas tecnología antidrones también», agregó.
Australia invertirá de 12.000 millones a 15.000 millones de dólares australianos en la próxima década en capacidades autónomas, destacó Marles antes de la presentación de la estrategia nacional de defensa el jueves.
A su juicio, Australia necesita toda la gama de drones para su defensa debido a su geografía, según el ministro.
Preocupada por el fortalecimiento naval de China, Australia ha reformado su fuerza de defensa en los últimos años para enfocarse en la capacidad de ataques con misiles y la disuasión de un adversario desde el norte.
Su alianza con Estados Unidos y Reino Unido, denominada AUKUS, busca transferir a Australia tecnología de submarinos de propulsión nuclear.
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