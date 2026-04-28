Australia intensifica la búsqueda de una niña de cinco años desaparecida de su casa

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Sídney (Australia), 28 abr (EFE).- La Policía del Territorio del Norte de Australia intensificó este martes la búsqueda de una niña de cinco años desaparecida desde la madrugada del domingo en la localidad de Alice Springs (centro), en un caso que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad local.

La menor, de origen aborigen e identificada como Sharon, fue vista por última vez alrededor de las 23:30 horas del sábado (14:00 GMT) en su vivienda situada en el campamento de Old Timers, un asentamiento de población mayoritariamente nativa australiana en las afueras de Alice Springs.

Horas después, sobre la 1:35 de la madrugada del domingo (16:05 GMT del sábado), su familia alertó a las fuerzas de seguridad al no poder localizarla en el domicilio, lo que dio inicio a un amplio operativo de emergencia.

Desde entonces, decenas de agentes, voluntarios y equipos especializados participan en las labores de búsqueda, que incluyen el uso de helicópteros, drones con sensores térmicos, unidades caninas y patrullas terrestres que rastrean un área de hasta 20 kilómetros cuadrados de terreno agreste, caracterizado por vegetación densa y condiciones difíciles.

Las autoridades han indicado que, pese a la movilización de recursos, no se ha logrado localizar a la menor, lo que incrementa la preocupación a medida que avanzan las horas, especialmente por las condiciones climáticas extremas de la zona, con noches frías y días calurosos y secos.

La investigación apunta a la posible implicación de un hombre de 47 años, al que la Policía busca para que colabore con las pesquisas.

En paralelo, la comunidad local se ha volcado en apoyar las tareas de rastreo, mientras las autoridades mantienen contacto permanente con la familia, que recibe asistencia y acompañamiento.

La Policía ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso, insistiendo en que «cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave» para encontrar a la menor. EFE

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