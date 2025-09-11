The Swiss voice in the world since 1935

Australia investiga a un influencer estadounidense por luchar con cocodrilos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las autoridades australianas investigan al influencer estadounidense Mike Holston, conocido en internet como therealtarzann, tras grabarse luchando con cocodrilos salvajes en el estado de Queensland, una actividad que tacharon de «extremadamente peligrosa e ilegal».

En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Holston aparece con el torso descubierto peleando con cocodrilos de agua salada y de agua dulce.

En una de las publicaciones, se sumerge en el agua y sale con el reptil agarrado por el cuello y sangre en su codo. «Él me atrapó, pero yo lo atrapé a él», celebra.

El influencer ha dicho que los videos, que acumulan millones de visitas, tienen «fines educativos».

Pero sus acciones provocaron indignación en Australia, donde la multa máxima por interferir con un cocodrilo de agua salada es de 37.500 dólares australianos (24.800 dólares estadounidenses).

El gobierno de Queensland dijo el miércoles que «investiga activamente» las grabaciones de Holston.

«Estas acciones son extremadamente peligrosas e ilegales, y estamos explorando activamente medidas de cumplimiento estrictas, incluyendo multas, para disuadir a cualquier persona de este tipo de comportamiento», informó el Departamento de Medioambiente.

Otra influencer estadounidense provocó indignación en marzo después de que apareciera un video en el que parecía molestar a una cría de wombat en Australia, cuyas famosas y exhuberantes flora y fauna están muy protegidas.

lec/oho/dhw/arm/atm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR