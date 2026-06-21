Autoridad electoral colombiana pide tranquilidad tras resultado preliminar de elecciones

Compartir

1 minuto

Bogotá, 21 jun (EFE).- El registrador de Colombia (autoridad electoral), Hernán Penagos, hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía tras el resultado preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que este domingo dieron a ultraderechista Abelardo de la Espriella como ganador con 12,9 millones de votos (49,65 %) frente a los 12,6 millones (48,70 %) del izquierdista Iván Cepeda.

«Los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dadas por la ley. Yo quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando», dijo Penagos en Bogotá al señalar que hoy mismo comienza el escrutinio que dará el resultado definitivo de estas reñidas elecciones. EFE

enb/joc/rrt