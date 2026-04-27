Autoridades buscan a 15 presuntos inmigrantes que desembarcaron en aguas de Puerto Rico

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San Juan, 27 abr (EFE).- Unos 15 presuntos inmigrantes indocumentados son buscados este lunes por las autoridades puertorriqueñas y federales, tras desembarcar en una playa en la costa norte de Puerto Rico, informó la Policía local.

Según detallaron las autoridades locales, a eso de las 12:21 hora local (16:21 GMT) una persona llamó al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertando sobre una embarcación a orillas de la playa, detrás del Parque del Norte, en Hatillo.

Allí, de acuerdo con la información dada por las autoridades, se encontró a orillas de la playa, una embarcación tipo yola, color rojo y negro, de casi 20 pies (seis metros) de eslora, cuatro bidones de gasolina y comestibles.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, en la embarcación viajaba un grupo de 15 personas aproximadamente.

Personal de la Policía, entre ellas, de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, así como de la Oficina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en San Juan, se unieron en la búsqueda de los inmigrantes. EFE

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