Autoridades de Ecuador detienen en operativo a 3 personas e incautan 500 gramos de droga

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Quito, 18 mar (EFE).- Un operativo policial ejecutado en la ciudad andina de Cuenca, en el sur de Ecuador, dejó tres personas detenidas, tres menores de edad rescatados, droga incautada y locales clausurados, según informó este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg, quien asistió a la intervención.

Durante la operación, las autoridades incautaron 500 gramos de marihuana y un teléfono móvil, además de rescatar a tres menores de edad, aunque no especificaron las circunstancias, en un procedimiento de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

También detuvieron a tres personas, dos por presunta estafa y una por actividades de préstamo ilegal.

Además, doce ciudadanos extranjeros fueron citados por permanencia irregular en el país, mientras que cinco personas indocumentadas fueron retenidas para verificación de antecedentes.

Reimberg también informó de la clausura de dos locales y la recuperación de un vehículo.

En materia de tránsito, se retuvieron siete motocicletas, cinco por infracciones, una vinculada a presunto préstamo ilegal y otra relacionada con posibles delitos de narcotráfico.

El ministro señaló que este tipo de operativos no serán aislados y que ya se han realizado en otras zonas del país.

Además, subrayó que, pese a la vigencia del toque de queda en cuatro provincias, las acciones de control no se limitan a esos territorios, sino que están «trabajando en todo el país».

El denominado operativo ‘Pandora’ se desarrolló con la participación de la Policía Nacional, la Subsecretaría de Migración, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Esta intervención se produjo en mitad del toque de queda nocturno decretado en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco de lo que el Gobierno ha definido como «una nueva fase» de la «guerra» contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa. EFE

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