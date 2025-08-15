Autoridades en Paraguay hallan explosivos que se presume pertenecen a extinta guerrilla

Asunción, 14 ago (EFE).- Un grupo de militares, policías y fiscales del Ministerio Público de Paraguay descubrió en una zona rural del departamento de Concepción (norte) explosivos ocultos en un depósito subterráneo que se presume pertenece al Ejército del Mariscal López (EML), una guerrilla considerada extinta por el Gobierno, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

El hallazgo tuvo lugar durante un operativo de búsqueda del ganadero Félix Urbieta -secuestrado en 2016 y quien, según la Fiscalía, se presume falleció en 2017-, en una finca en la zona conocida como Toldo Cué, en el distrito (municipio) de Horqueta, detalló un comunicado difundido por el despacho de Defensa.

El explosivo, en total 25 unidades, estaba en el interior de un tambor de plástico, agregó la nota, e indicó que podría haber sido utilizado «en atentados contra el personal de las fuerzas de seguridad y la población civil».

En la operación participaron integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), del Batallón de Inteligencia Militar (Bimi), del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio Público, según la información oficial.

Urbieta fue secuestrado por miembros del EML, una escisión del Ejército de la guerrilla del Pueblo Paraguayo (EPP), el 12 de octubre de 2016, cuando se encontraba junto a su esposa en su finca en la localidad de Horqueta.

El caso de Urbieta ha cobrado relevancia en el país después de la detención, el 15 y 22 de febrero pasados, de Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias ‘Yvera’, y de su madre, Lourdes Ramírez, esposa de Alejandro Ramos, quien lideró y fundó el EPP.

En abril pasado, el fiscal antisecuestro Pablo Zárate reveló que Urbieta falleció en febrero de 2017, según información que, dijo, recibió el Ministerio Público y fue compartida con la familia del cautivo.

Como parte de la búsqueda del ganadero, las autoridades encontraron en abril pasado los restos de Alejandro Ramos.

En Paraguay también permanecen en cautiverio – atribuido al EPP- el policía Edelio Morínigo, desde el 5 de julio de 2014, y el exvicepresidente del país Óscar Denis, retenido el 9 de septiembre de 2020. EFE

