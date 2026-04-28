Autoridades investigan la muerte de una mujer que cayó del balcón de un crucero en EE.UU.

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- Autoridades en California investigan desde este martes la muerte de una mujer que falleció a bordo de un crucero de la compañía Carnival Cruise, cuando cayó desde el balcón de su camarote mientras el barco se dirigía hacia México.

El incidente ocurrió la mañana del pasado lunes a bordo del Carnival Firenze, un crucero de temática italiana de más de 1.000 pies de eslora que navegaba cerca de la Isla Catalina, situada a unos 35 kilómetros al suroeste de Los Ángeles.

Según un comunicado del navío, citado por ABC, la mujer se precipitó desde el balcón de su camarote y cayó sobre una cubierta inferior. Los familiares que viajaban con la víctima dieron aviso a la tripulación.

«Como es habitual tras este tipo de incidentes, las autoridades policiales estuvieron a bordo mientras el barco se encontraba en la isla de Catalina el lunes para recabar información», declaró una vocera de la compañía a la televisora.

El crucero, que se dirige hacia Ensenada (México), siguió su rumbo. Los familiares de la mujer regresaron a Los Ángeles, según explicó la compañía.

La víctima no ha sido identificada. EFE

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