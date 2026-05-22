Autoridades prorrusas de Lugansk denuncian ataque ucraniano contra residencia estudiantil

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Moscú, 22 may (EFE).- Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, denunciaron este viernes un ataque con drones ucranianos contra una residencia de estudiantes que dejó 35 heridos.

«Esta noche se ha producido una tragedia. Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron a niños indefensos que dormían. Drones enemigos atacaron el edificio académico y la residencia estudiantil del Colegio Profesional de Starobilsk», comunicó el gobernador de la región tomada por Rusia, Leonid Pasechnik.

Las autoridades aseguran que 35 niños resultaron heridos en el momento del ataque, cuando se encontraban en el edificio 86 adolescentes de entre 14 y 18 años.

Hasta el momento han podido rescatar a tres personas de entre los escombros, según el Ministerio de Emergencias de Rusia, que asegura que aún quedan atrapadas una decena, aunque otras fuentes sostienen que pueden ser cerca de 20 los sepultados.

Las autoridades federales han calificado el ataque como atentado terrorista.

«Los terroristas atacan deliberadamente a niños con impunidad», denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien no dudó en relacionar el ataque con los crímenes de la Alemania nazi.

Por otro lado, el alcalde prorruso de la ocupada ciudad ucraniana de Donetsk, Alexéi Kulemzin, afirmó que cuatro civiles resultaron heridos a causa de los ataques de drones ucranianos contra la urbe.

Durante la noche, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las defensas antiaéreas derribaron 217 drones ucranianos, aunque no incluye aquellos interceptados en los territorios ucranianos anexionados a excepción de la península de Crimea.EFE

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