Avanza en Diputados el proyecto de ley para reducir la jornada laboral en Brasil

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São Paulo, 27 may (EFE).- Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una propuesta de enmienda a la Constitución que busca reducir la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales, y ahora pasará a ser analizada en plenario antes de seguir para el Senado.

Con 34 votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados dio luz verde a la propuesta de enmienda a la Carta Magna brasileña que busca eliminar la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que en la práctica se traduce en una reducción de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de permitir la adaptación de los diferentes sectores productivos, el proyecto establece un esquema de reducción gradual que comenzará a correr una vez que la enmienda sea promulgada de forma definitiva.

A los 60 días de la promulgación, la jornada laboral semanal bajará a 42 horas máximas, introduciendo por ley los dos días de descanso semanal remunerado, siendo uno de ellos, de preferencia, los domingos.

A los doce meses, la carga de trabajo por semana se reducirá de forma definitiva a un máximo de 40 horas.

El texto aprobado mantiene a salvo la validez de acuerdos y convenios colectivos diferenciados, como regímenes especiales ya consolidados en ciertos sectores laborales y actividades consideradas esenciales, como la salud, la seguridad, el transporte y la limpieza urbana.

En estos casos, se podrán optar por escalas propias, siempre que se respete el límite general impuesto por la propuesta de máximo ocho horas diarias y dos días de descanso.

Asimismo, la propuesta prevé que una ley complementaria defina reglas diferenciadas para los microemprendedores individuales, micro y pequeñas empresas, buscando preservar los puestos de trabajo.

Al tratarse de una reforma a la Constitución, el proyecto será sometido a votación por mayorías calificadas, es decir que deberá ser debatido y votado en el plenario de la Cámara de Diputados en dos turnos de votación, en los que necesitará el apoyo de al menos tres quintos de los legisladores (308 votos).

Si resulta aprobado, pasará al Senado Federal, en donde deberá cumplir con el mismo proceso de doble votación antes de su promulgación final.

El avance de esta propuesta constitucional coincide con una fuerte ofensiva del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien hizo de esta demanda uno de los pilares del programa de Gobierno para este año electoral, en el que buscará un cuarto mandato no consecutivo.

La reducción de la jornada laboral a cinco días semanales, un pedido histórico de los sectores populares y los sindicatos, aún enfrenta serias oposiciones de políticos y sectores productivos, como de la propia Confederación Nacional de la Industria (CNI), quien alertó que el proyecto podría elevar los costos de los trabajadores formales en hasta un 7 % anual. EFE

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