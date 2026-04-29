Avanza en el Legislativo de Florida un mapa electoral propuesto por los republicanos

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Miami (EE.UU.), 29 abr (EFE).- La Cámara Baja de Florida aprobó este miércoles un nuevo mapa electoral del estado que favorecería al Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en medio de una batalla similar en otros estados controlados por republicanos y demócratas.

El nuevo mapa, propuesto por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, podría permitir a su partido obtener entre tres y seis escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal en Washington.

Tras recibir el apoyo de la Cámara de Representantes de Florida, el mapa propuesto será sometido a votación en el Senado, donde el Partido Republicano también es mayoría.

Actualmente el estado de Florida posee una mayoría republicana, con 20 escaños para ese partido y 7 para los demócratas, después de que quedara vacante un escaño más demócrata, el de Sheila Cherfilus-McCormick, quien renunció el 21 de abril tras enfrentar acusaciones de corrupción.

La ganancia de escaños puede ser clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, que renuevan por completo la Cámara de Representantes de Washington, actualmente con 217 republicanos, 212 demócratas, un independiente y cinco asientos vacantes.

En los comicios de noviembre también se renovará un tercio del Senado, donde los republicanos poseen el control de esa Cámara.

La decisión del Legislativo de Florida se produce el mismo día en el que el Tribunal Supremo de EE.UU. elevó el estándar para utilizar la raza para diseñar los mapas electorales, una decisión histórica considerada favorable a los republicanos.

El propio DeSantis señaló que la sentencia del Supremo invalidó algunas disposiciones de la Constitución de Florida, alineándose con su nueva propuesta de mapa.

De aprobarse su plan, Florida sería el octavo estado en cambiar sus mapas electorales antes de las próximas elecciones legislativas de noviembre, después de Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, donde la batalla comenzó en junio de 2025 por orden del presidente, Donald Trump.

La redistribución electoral en Florida empezó el pasado diciembre, pero se retrasó porque el gobernador condicionó su realización a la espera de una decisión del Supremo sobre la Ley de Derecho al Voto, que determinaría si los actuales mapas republicanos cumplen con la ley federal de derechos electorales. EFE

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