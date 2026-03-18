Avanzada de convoy internacional comienza entrega de medicamentos en Cuba

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La avanzada europea de un convoy internacional que transporta a Cuba ayuda humanitaria por mar y aire llegó a La Habana con cinco toneladas de insumos médicos que comenzaron a entregar este miércoles en hospitales de la capital.

El contingente, integrado por 120 activistas, arribó al aeropuerto de La Habana la noche del martes con insumos médicos y otros artículos de primera necesidad valorados en 500.000 dólares y destinados a centros hospitalarios del país.

La ayuda llega en momentos en que Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

Los activistas son parte de Nuestra América Convoy, una iniciativa internacional apoyada por la activista climática Greta Thunberg, que prevé llevar más de 20 toneladas de alimentos, medicinas y equipos de energía solar a la isla.

En la tarde, los medicamentos e insumos donados fueron entregados en varios centros de salud de La Habana, entre ellos hospitales maternos, oncológicos y pediátricos.

«Agradecemos mucho esta colaboración» que es de «vital ayuda» para el hospital «en momentos tan difíciles», dijo a la AFP Otto Rafael Recio, director de un hospital ginecobstétrico de La Habana.

De su lado, la activista griega, Despina Markou, comentó que en «es momento muy difícil por el cual está pasando el pueblo cubano (…) y todos los pueblos del mundo tienen que solidarizarse».

Medios locales informaron que este miércoles partieron desde Chile hacia La Habana otros integrantes del grupo con «medicinas, insumos y alimentos para ayudar a Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos».

Asimismo, unas 140 personas de Estados Unidos volarán el viernes desde Miami para sumarse al convoy internacional.

Se prevé que el fin de semana arribe a La Habana una flotilla procedente de México.

El convoy, organizado por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, legisladores, organizaciones humanitarias y figuras públicas, ya anunció que prepara en La Habana una gran actividad de solidaridad.

Entre las personalidades que lo integran están Pablo Iglesias, expolítico español y fundador del partido de izquierda Podemos; el grupo irlandés de punk-rap Kneecap; el activista climático brasileño Thiago Ávila y el político británico Jeremy Corbin, según un comunicado difundido el miércoles por los organizadores.

«Por más de seis décadas el bloqueo de Estados Unidos ha tratado de sofocar a Cuba» y «ahora la administración de Donald Trump está escalando ese asedio», destacó el miembro del Parlamento británico Jeremy Corbyn citado en el comunicado.

Pero «la mayoría de las personas alrededor del mundo están del lado del pueblo cubano», aseguró el exlíder del Partido Laborista.

Por su parte, Iglesias comentó que «defender al pueblo cubano es defender la soberanía y la libertad contra la lógica criminal del bloqueo» estadounidense.

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