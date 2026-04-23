Avión militar accidentado en Colombia chocó con tres árboles segundos después de despegar

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Bogotá, 23 abr (EFE).- El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que el 23 de marzo se estrelló en Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo y dejó 69 uniformados muertos, chocó con tres árboles cuatro segundos después del despegue, lo que le hizo perder potencia, señala el informe preliminar divulgado este jueves.

«El impacto contra el primer árbol se habría producido entre el fuselaje y una sección de la hélice del motor número tres. Posteriormente, el segundo y tercer árbol habrían sido impactados por la sección izquierda del fuselaje y las hélices de los motores número uno y número dos», dijo el director de Seguridad Operacional de la FAC, coronel Luis Fernando Giraldo.

El informe preliminar, que no ofrece conclusiones sobre la causa del accidente sino que explica lo sucedido en los segundos finales, señala que el peso total del avión era de 133.000 libras al momento del despegue, es decir 6.000 libras menos que las 139.000 autorizadas para esta maniobra. EFE

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