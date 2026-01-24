Azalea Báalam, la voz mexicana que revitaliza el maya y el náhuatl con la frescura pop

Ana Báez

Ciudad de México, 24 ene (EFE).- A la compositora mexicana Azalea Báalam la gente le dice que su música suena a “revolución”: una que desafía la hegemonía del inglés y el español en la industria del entretenimiento mediante letras cantadas en lenguas originarias, como el náhuatl y el maya, incorporadas al pop, el género más escuchado del mundo.

Desde la azotea de su casa, en el centro de la Ciudad de México, la artista, de 33 años, toca las nueve notas de su flauta de jaina, uno de los instrumentos prehispánicos con los que ha fusionado ritmos electrizantes de k-pop y ha creado coreografías inspiradas en Michael Jackson, uno de sus músicos predilectos, junto a Juan Gabriel.

“La gente que conecta (con mi música) le gusta mucho y siente orgullo de que no todo está perdido, de que se está haciendo algo en las lenguas originarias”, afirma a EFE la joven, originaria de la península mexicana de Yucatán, donde se concentra la gran parte de mayahablantes del país, pese a que en los últimos 20 años esta población ha disminuido un 13,6 %.

Con canciones como ‘Niyolmatis’ o ‘Añaaa Te Amo Mucho’ -viralizada en TikTok-, Báalam ha logrado lo que los antropólogos mexicanos han demandado durante décadas: revitalizar el maya y el náhuatl, las dos lenguas originarias más habladas en México pero que cada año pierden hablantes.

Aunque su padre es mayahablante, la cantante admite que tuvo que aprender ambas lenguas desde cero a los 15 años, cuando se mudó a la Ciudad de México, donde -asegura- el maya prácticamente no se enseñaba en ninguna escuela.

Por ello, comenzó estudiando “náhuatl básico”, la lengua originaria más hablada en la capital mexicana, debido a la herencia del Imperio azteca (1325-1521).

‘Nahuapop’ y ‘Mayapop’

En este proceso de aprendizaje, Báalam entendió que, para combatir la muerte de la diversidad lingüística del país, era necesario crear una “etiqueta que llamara la atención” entre la audiencia joven, tanto nacional e internacional, lo que la llevó a inventar el ‘nahuapop’ y ‘mayapop’.

“Es un mole (mezcla) de cosas que me gustan”, explica sobre esta fusión inspirada en la cultura de otras regiones del mundo, como el k-pop, que escuchaba en su adolescencia, o las danzas clásicas de la India, especialmente en los ‘mudras’, gestos creados con las manos y muy utilizados en las coreografías de Bollywood.

Con la mirada puesta en sus calcetines de Hello Kitty, la cantautora relata que hacer música en lenguas originarias es “brincar de un mundo a otro” y “jugar” con las posibilidades de las palabras más allá de las fronteras del español.

Por ejemplo, acota, en náhuatl “los verbos” son más “intensos”, lo que permite explorar emociones como “el enojo”, un sentimiento que le interesa analizar desde una perspectiva feminista, porque “si las mujeres nos enojamos” parece que “no está bien visto”.

Incluso confiesa que le gustaría utilizar estas dos lenguas para replantear “el insulto” y responder a los hombres que, “sin saber lo que están diciendo”, le recriminan que su música “no está bien hecha” o le ejercen ‘mansplaining’.

“Lo puedo decir y no me van a funar (cancelar), no me van a decir nada porque la gente no sabe (las lenguas), entonces también es jugar con eso”, sentencia asomando una mueca alegre.

Las canciones de Báalam reflejan muy bien su personalidad musical, ya que combinan un toque de la cultura ‘kawaii’ (tierno en japonés) con un carácter incendiario, abordando críticas al capitalismo o temas como la prevención del suicidio.

Grandes sueños

En el escenario de las lenguas originarias, la cantante sostiene que no está sola. Hay figuras como Za Hash o Juan Sant que, al hacer rap en mazahua y totonaco, “dan a conocer” nueva música a partir de expresiones milenarias.

La multiplicación de este talento motiva a la artista, quien asegura que su mayor aspiración es “crear su propio camino” y fundar su propia disquera “para impulsar este tipo de proyectos”, que buscan generar un “efecto” en la sociedad y dar nueva vida a estas culturas.

“Son sueños demasiado lejanos, pero antes de morir quiero sentir que intenté todo por lograrlos”, concluye. EFE

