Bélgica acuerda medidas de alivio energético a coches y vulnerables agricultores

2 minutos

Bruselas, 22 abr (EFE).- El Gobierno de Bélgica llegó este miércoles a un acuerdo para aplicar 80 millones de euros en medidas de alivio energético por el alza de precios de la energía, centradas en abaratar los desplazamientos en coche, ayudar a los hogares vulnerables y a los agricultores, y postergar ciertos impuestos.

El paquete, que se conoce después de tres semanas de negociación en el seno de la coalición gubernamental de siete partidos, movilizará 80 millones de euros durante tres meses, de mayo a julio, y se dirige también a los autónomos y a los trabajadores que utilizan su vehículo en el ejercicio de su profesión, informó el Ejecutivo.

Entre las principales medidas figura el incentivo a las empresas para que aumenten la indemnización por kilometraje de sus empleados o la instauren allí donde todavía no exista.

El Ejecutivo compensará el 20 % de ese incremento, con un máximo de 10 céntimos por kilómetro, a través de un crédito fiscal para el empleador, mientras que la parte adicional quedará exenta de impuestos para el trabajador y ofrecerá también ventajas impositivas a quienes utilicen el coche como herramienta de trabajo.

Para los hogares más expuestos, el Ejecutivo incrementará la financiación del fondo social para gasóleo de calefacción y electricidad.

Además, el Gobierno federal que lidera el nacionalista flamenco Bard de Wever decidió aplazar del 1 de julio al 1 de agosto la subida prevista de los impuestos especiales sobre el gas, que iba acompañada de una reducción parcial de los gravámenes sobre la electricidad.

Los autónomos, por su parte, podrán aplazar durante un año el pago de sus cotizaciones sociales del primer semestre de 2026 sin recargos y manteniendo sus derechos sociales, o solicitar una exención simplificada.

En cuanto a los agricultores, estos se beneficiarán de mayores deducciones fiscales por hectárea para compensar el impacto del encarecimiento de la energía sobre sus explotaciones. EFE

jaf/psh