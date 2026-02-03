Bélgica contempla enviar presos a Estonia para descongestionar sus cárceles

3 minutos

Bruselas, 3 feb (EFE).- Bélgica contempla enviar a presos a países como Estonia debido al problema de hacinamiento que sufren las cárceles del país, y ante lo cual también se contempla la liberación de reclusos con problemas mentales que en realidad deberían estar internados en centros psiquiátricos, según publican este martes medios locales.

El problema viene de lejos y no se ha solucionado con los años. A finales del pasado diciembre, las prisiones de Bélgica contaban con 13.626 personas para 11.049 plazas, una tasa de sobrepoblación de más del 23 %.

Según las últimas cifras publicadas, en la actualidad 600 detenidos se ven obligados a dormir en un colchón en el suelo.

Alrededor del 30 % de los internos se encuentran en Bélgica en situación irregular.

«Deslocalización» de prisioneros

Las ministras belgas de Justicia, Annelies Verlinden, y de Migración, Anneleen Van Bossuyt, se encuentran en Estonia esta semana para estudiar la posibilidad de «alquilar» las capacidades en las cárceles de ese país, con la idea de trasladar a prisioneros «sin papeles», informó la agencia Belga.

Con la misma idea, ha habido visitas exploratorias también a Kosovo y Albania y las opciones continúan evaluándose.

“Si una persona condenada aquí y sin derecho a permanecer puede cumplir su condena en su país de origen o en un centro de detención en el extranjero, esto supone tanto la correcta ejecución de la condena como una mejora considerable en la eficiencia de nuestro sistema penitenciario. También nos permitirá brindar un mejor apoyo a los reclusos al final de su condena para su reintegración a nuestra sociedad”, explicó recientemente la ministra Annelies Verlinden.

No sería la primera vez. En el pasado ya se han enviado presos a Países Bajos, informa el diario «Le Soir», que recuerda que el «experimento de alquilar plazas penitenciarias» se dio entre 2010 y 2016, en la prisión de Tilburg, en Países Bajos.

Un reciente comunicado de Cedoca, el departamento de investigación de información sobre el país de origen de la Oficina del Comisionado General para los Refugiados y los Apátridas, describe a Estonia como un país con un sólido Estado de derecho que respeta los derechos humanos, lo que lo hace elegible para la cooperación.

Por su parte, la ministra de Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha señalado que el mensaje que Bélgica quiere transmitir es que “quien resida ilegalmente en nuestro país y, además, cometa actos delictivos, no tiene futuro aquí”.

Otras medidas

El pasado 30 de enero los principales ministros del Gobierno federal aprobaron un plan presentado por el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke (del partido socialista flamenco Vooruit), destinado a liberar de prisión a personas con problemas mentales que deberían estar internadas en centros de atención psiquiátrica pero que no lo están también por falta de plazas en esos establecimientos.

El plan de Vandenbroucke pretende liberar o evitar el encarcelamiento de casi 1.500 personas a largo plazo. Según la oficina de Vandenbroucke, esto afectará a unos pocos cientos de personas en los próximos dos años.

Asimismo, se prevé la creación de nuevos centros psiquiátricos forenses en los próximos años. Se están considerando centros en Wavre, Paifve, Aalst y Ostende, pero este proceso llevará tiempo. EFE

