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Bélgica dice que la UE solo quiere que termine la guerra en Irán y no verse implicada

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, consideró este jueves que los países de la Unión Europea (UE) solo quieren que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán «termine lo antes posible» y no verse implicados en ella.

«Todo el mundo quiere una cosa: que esta guerra termine lo antes posible y que no seamos implicados», recalcó De Wever ante la prensa a su llegada a una cumbre de líderes comunitarios, en la que abordarán la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, entre otros asuntos. EFE

rja/ahg/lab

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