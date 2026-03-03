Bélgica organiza vuelos militares para repatriar a sus ciudadanos de Oriente Medio

1 minuto

Bruselas, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Bélgica está organizando vuelos militares para repatriar a los ciudadanos belgas que se encuentran en Oriente Medio y deseen volver tras el conflicto que se ha extendido por la región desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta iraní.

El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, anunció este martes en el Parlamento federal que está trabajado con el ministro de Defensa, Theo Francken, para desplegar vuelos militares, en una operación que se llevará a cabo en colaboración con Luxemburgo y en la que se dará prioridad a la repatriación de los turistas.

El Gobierno calcula que actualmente hay 2.500 turistas en Oriente Medio, de los 26.000 ciudadanos belgas que viven en la región.

Prévot señaló que la repatriación «podría tardar algunos días» dado que parte del espacio aéreo continúa cerrado y que «los desafíos logísticos, son obviamente enormes».

Añadió también que el Gobierno no podrá repatriar a todos los ciudadanos mediante los vuelos militares, por lo que pidió a quienes puedan hacerlo que «aprovechen las posibilidades de regresar en vuelos comerciales u otros medios de transporte». EFE

