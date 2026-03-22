Bélgica pide «máxima moderación militar» tras ataque cercano a instalación nuclear israelí

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Bruselas, 22 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, pidió este domingo «máxima moderación militar (…) en particular en lo que respecta a las instalaciones nucleares» después que dos misiles iraníes impactaran en las localidades israelíes de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear del país.

«Los ataques con misiles de los que se ha informado recientemente en Dimona y Arad, en el sur de Israel, han vuelto a causar un sufrimiento y unos daños intolerables. Expreso mi solidaridad con la población civil afectada. Todas las partes en el conflicto deben evitar atacar a la población civil y las infraestructuras civiles», dijo el ministro a través de redes sociales.

Asimismo, añadió, «hago un llamamiento a la máxima moderación militar en la región, en particular en lo que respecta a las instalaciones nucleares».

Los impactos se produjeron después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.

Uno de ellos cayó en la localidad de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev. Alrededor de 120 personas resultaron heridas de diversa consideración.

El ejercitó israelí también lanzó este domingo de madrugada una nueva ola de ataques contra objetivos del régimen iraní «en el corazón de Teherán», aunque por ahora se desconocen detalles concretos sobre el alcance de dichas operaciones. EFE

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