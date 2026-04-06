Búsqueda de compromisos para prevenir pandemias centra una cita internacional en Francia

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París, 6 abr (EFE).- La prevención, especialmente la de pandemias, es el eje de la reunión de alto nivel sobre la salud mundial que comienza este lunes en Lyon, una iniciativa que se incluye en la presidencia francesa del G7 y que sucede tras la retirada de Estados Unidos de la principal instancia multilateral de salud, la OMS.

La denominada ‘One Health Summit’ pretende abordar la salud ambiental, vegetal, animal y humana de forma integrada e interconectada y, para ello, reúne en Lyon a representantes de 40 países. Al menos cinco jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Ghana, Mongolia, Camboya y Botsuana.

El presidente francés, Emmanuel Macron, será el anfitrión e intervendrá en la jornada del martes. También se espera la participación de una veintena de ministros, entre ellos el español Luis Planas, de 400 científicos e investigadores y representantes de organismos internacionales y filantrópicos.

«El objetivo es hacer de la prevención una prioridad estratégica», declaró a la prensa Éleonore Caroit, ministra delegada encargada de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los Franceses en el Extranjero.

Caroit, responsable de articular la ‘One Health Summit’, resaltó que invertir en prevención «es 100 veces más barato» que combatir una pandemia.

«La de la covid-19 dejó 15 millones de muertos en todo el mundo, millones de empleos destruidos y pérdidas económicas colosales», aseguró la responsable francesa, que también tiene nacionalidad dominicana.

Dado que tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes provienen del mundo animal (zoonosis), el objetivo será el de mejorar la vigilancia y la detección precoz.

Caroit aseguró que la meta de la reunión es lograr «compromisos» por parte de la cuarentena de países participantes para avanzar «en la salud de los seres vivos y de la naturaleza». La cooperación internacional para la producción de vacunas será otra de las prioridades, añadió.

La ministra delegada citó la prevención en la salud humana como otra prioridad para frenar enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes, cuya incidencia implica una alta carga humana, social y económica en muchos países.

El impacto de la contaminación, especialmente la de plásticos, tendrá también un papel importante, sobre todo para dar un impulso al Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, que sigue aún en proceso de negociación.

Según la presidencia francesa, los compromisos que salgan de Lyon se elevarán a la cumbre del G7 que se celebra a mediados de junio en Évian, en la que se espera a los jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia.

Caroit restó importancia a las posibles consecuencias en la salud mundial de la retirada progresiva de los Estados Unidos de Donald Trump de la escena multilateral.

Washington se marchó de manera efectiva en enero pasado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como lo ha hecho de otras instituciones de la ONU, dejando al organismo con menos medios financieros y humanos.

«Estados Unidos sigue estando presente, por ejemplo, gracias a la participación de sociedades filantrópicas», matizó la responsable francesa, quien estimó que «no hay una retirada de Estados Unidos» en la financiación de acciones de salud y sí una reformulación.

Caroit asumió, no obstante, que esa nueva óptica de Estados Unidos supone «un desafío», pero que ello «no representa un obstáculo para actuar».

«El asunto de la salud no debe tratarse de forma polarizada ni ideológica, sino guiarse por la ciencia», ahondó. EFE

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