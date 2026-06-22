Babell convierte a Oporto en la capital mundial de la literatura

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Oporto (Portugal), 22 jun (EFE).- Grandes referentes de la literatura mundial se darán cita en Oporto del 24 al 29 de junio en el Festival Literario Babell, que convertirá a esta ciudad lusa en la capital del libro, con una participación prevista de más de 200.000 personas.

Con una inversión de más de 3 millones de euros por parte de la Fundação Lello y con el apoyo económico de la Cámara Municipal de Porto, una de las singularidades de este festival es que sus escritores conversarán en la calle con miles de personas, ya que “el objetivo es que sea vivido por todos, en las plazas y en las calles de la ciudad”, explica a EFE Rui Couceiro, comisario del evento.

Figuras como Margaret Atwood -cuya sesión pública con un aforo para 1.600 personas se agotó al poco tiempo de anunciarse-, los premios Nobel Olga Tokarczuko y László Krasznahorkai, o autores tan reconocidos como Salman Rushdie o Julian Barnes interactuarán con los asistentes en diferentes recintos públicos de la ciudad de Oporto.

También acudirán al Festival Literario Babell -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- figuras como el español Javier Cercas o el colombiano Héctor Abad Faciolince.

Couceiro también ha destacado otra de las singularidades de este festival, cuya entrada se basa únicamente en comprar un libro: “Las personas que adquieran un libro en alguna de las más de cincuenta librerías de la ciudad, podrán entrar a alguna de las sesiones de los escritores».

«Será nuestra moneda de cambio”, ha apuntado el comisario, quien ha añadido que se ha dado “un fuerte impulso a la economía de las librerías, ya que, aunque aún no sabemos un número exacto, ya se han vendido varios miles de libros gracias a esta iniciativa”.

La idea surgió del administrador de la afamada Fundação librería Lello, Pedro Pinto, con motivo del 120 aniversario de esta institución, que, además, casa con el trigésimo aniversario de la declaración de Oporto como ciudad UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La lengua de Cervantes

La literatura en español también jugará un papel relevante en este festival, donde el escritor David Uclés, que fue músico de rúa, protagonizará uno de los momentos más singulares: “se ha prestado a cantar fado en hora punta en una estación de metro de Oporto”, explica Couceiro.

Por ello, los asistentes, además de departir con el escritor en su posterior conversación literaria moderada por Pilar del Río, viuda de José Saramago, podrán escuchar su interpretación musical de la fadista Amalia Rodrigues.

Esta apuesta por la literatura, “que es la mejor inversión para construir una ciudadanía”, según Couceiro, tendrá un espectacular colofón sobre el cielo del río Duero de Oporto, con gracias al artista chino afincado en Nueva York, Cai Guo-Qiang.

Cai Guo-Qiang, considerado como el artista pirotécnico más relevante del mundo, presentará durante la noche del 27 de junio un espectáculo creado de forma específica para este festival literario. EFE

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