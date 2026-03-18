Bajo los restos del último ataque letal de Irán, los vecinos de Ramat Gan apoyan la guerra

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Paula Bernabéu

Tel Aviv, 18 mar (EFE).- En el balcón, ahora reducido a una plataforma de escombros, donde esta madrugada un misil de racimo iraní mató a dos ancianos en Tel Aviv, alguien ha extendido una bandera estadounidense y otra de Israel. Es el último ataque letal de Irán, que eleva a 14 la lista de fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Los vecinos del barrio del impacto, Ramat Gan, pasan por allí a ver los vestigios de la explosión que escucharon anoche desde sus refugios. Pese a su visible cansancio tras una noche sin dormir, defienden la operación contra Irán.

«Tenemos que terminar con esta locura, pero tomará… no lo sé: un mes, dos meses, medio año», dice André, de 37 años, que pasa por la zona al dar un paseo a su perro. Dice que algunos de sus compatriotas piden acabar la guerra por el coste económico que supone para Israel, pero insiste: «No, calma, porque (si no la terminamos) en un año estaremos de vuelta».

«Es lo mismo que en Gaza. Pensamos que hemos terminado, pero no hemos terminado. Nos esperan a la vuelta de la esquina para la segunda ronda», comenta sobre la Franja, reducida a una escombrera en la que los fallecidos superan los 72.000, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Paula (de unos 40 años), que vive a escasos metros del lugar del impacto, está ahora parada bajo el balcón en el que se produjo el impacto. Mira en silencio el boquete con un refresco en la mano.

«Creo que la gente tiene miedo, pero lo que más nos enfada es la percepción global de que Israel es el villano en esta narrativa. Ya sabes, cuando está muy, muy claro que este ataque particular es una respuesta a una operación legítima del Ejército de Israel», comenta.

Irán asegura que el bombardeo contra el centro de Israel anoche es una respuesta al asesinato, en un ataque israelí el martes, de su secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani. También murieron su hijo, algunos de sus adjuntos y sus guardaespaldas.

Pese a defender la legitimidad de la operación israelí (de la mano de Estados Unidos) en la República Islámica, el cansancio habla por ella al preguntarle si su país debe seguir hasta el final: «Todo el mundo quiere que la guerra acabe lo antes posible».

Suben a 4 las víctimas de los misiles de fragmentación

El matrimonio de ancianos de unos 70 años fallecidos han sido identificados como Yaron e Ilana Moshe. Estaban en su apartamento, y no en un refugio, cuando una de las municiones de un misil de fragmentación israelí cayó directamente en su vivienda.

Según relata André, algunos vecinos pudieron reconocer que los fallecidos eran ancianos que no pudieron llegar al refugio al encontrar un bastón en el lugar del impacto.

«Hemos visto una reducción del fuego del régimen iraní, pero observado un aumento en sus intentos de atacar a civiles», explica en el lugar el portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani.

Las fuerzas armadas israelíes sostienen que en torno a la mitad de los lanzamientos que se producen desde Irán hacia el país son de misiles de racimo.

Antes de caer, estos misiles se fragmentan en varias submuniciones (algunos portan hasta 80) que se dispersan para impactar en un diámetro de hasta 10 kilómetros. Su carga explosiva es menor, pero pueden eludir la defensa aérea de Israel.

Durante la noche se produjeron «decenas» de impactos fruto del ataque en el centro del país, explica Shoshani.

Tras la muerte de los ancianos, el número de fallecidos por los ataques iraníes en Israel asciende a 14. Cuatro de ellos han muerto por ataques con estas municiones de racimo.

Un crimen de guerra

«Esto es un crimen de guerra» es una frase que tanto Paula, como vecina, y Shoshani, desde el ejército, repiten al hablar del ataque.

La Convención sobre las Municiones de Racimo de 2008 establece como ilegal ante el derecho internacional el uso, almacenamiento, producción y transferencia de estas municiones, dado que su imprecisión pone en riesgo a la población civil.

Hay 123 Estados comprometidos con los principios de la Convención. Irán no forma parte de ellos, como tampoco Estados Unidos o Israel. EFE

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