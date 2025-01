Ballet catalán IBStage se estrena en Nueva York con un repertorio clásico y contemporáneo

Nueva York, 18 ene (EFE).- El ballet catalán IBStage se presentó el viernes por primera vez en Nueva York con un espectáculo que repetirán en una segunda sesión este sábado y en el que muestran su repertorio de danza clásica, neoclásica y contemporánea.

El espectáculo llamado «From Barcelona to New York» -que se estrenó el 31 de agosto en el Teatro del Liceo barcelonés- se presentó en la imponente sala del New York City Center, un edificio de inspiración neomorisca que acaba de cumplir su primer centenario y destinado sobre todo a presentaciones artísticas.

En total, 16 bailarines se turnaron en el escenario, entre ellos las estrellas del Ballet de Catalunya Paolo Calo, Ellen Mäkelä y David García, a los que se suman artistas invitados del American Ballet Theatre, el Royal Ballet británico, el Royal Swedish Ballet y el Ballet de Houston.

Interpretaron once piezas, entre ellas las icónicas Romeo y Julieta con música de Serguey Prokopiev, El lago de los cisnes de Tchaikovsky, Madame Butterfly de Puccini o Anhelo de Chopin, para dar cabida luego a creaciones contemporáneas.

En su estreno neoyorquino, el IBStage destaca que su espectáculo supone «una rara oportunidad de asistir a la convergencia de la élite del ballet mundial en un solo escenario», así como una mezcla de ballet de dos continentes en el corazón mismo de Nueva York.

Los responsables del IBStage destacaron a EFE que esta presentación neoyorquina es para ellos una oportunidad única de dar a conocer a sus estrellas en un escenario tan exigente, y subrayaron el enorme esfuerzo económico que ha supuesto para la entidad, creada en 2009 y enteramente privada. EFE

