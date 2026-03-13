Baní acogerá el Primer Festival de Reguetón Old School de la República Dominicana

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Santo Domingo, 13 mar (EFE).- El municipio de Baní acogerá el Primer Festival de Reguetón Old School de la República Dominicana, a celebrarse el 21 de marzo en la explanada de Rock Star Social Club, en Baní, desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, informaron este viernes sus organizadores.

El festival, de acuerdo a una nota, se plantea como un encuentro cultural que busca «reconectar» con la esencia del reguetón, reuniendo a fanáticos y exponentes representativos de aquella época para revivir su música y legado en un mismo escenario.

La iniciativa nace con la visión de expandirse a otras ciudades importantes del país, como el Distrito Nacional y Santiago, con el propósito de posicionarse como una propuesta de entretenimiento única dentro de la República Dominicana.

El evento también generará un impacto positivo en el turismo local, ya que se espera la asistencia de público de distintas provincias que se trasladarán a Baní durante el fin de semana del festival, lo que impulsará el hospedaje y el consumo en establecimientos de la zona.

La información no ofrece detalles sobre cuáles artistas participarán del evento.EFE

rsl