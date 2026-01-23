Banca dominicana cierran negocios por más de 13.300 millones de dólares en la Fitur 2026

2 minutos

Santo Domingo, 23 ene (EFE).- La banca de República Dominicana cerró acuerdos por más de 13.370 millones de dólares en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que permitirán elevar en más de 500.000 turistas anuales la capacidad operativa del sector hotelero del país caribeño, que vive una gran momento como destino turístico.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, detalló en un comunicado este viernes que las operaciones financieras «garantizarán cerca de 10.000 nuevas habitaciones hoteleras» en los próximos tres años, «lo que incrementará la capacidad operativa anual para recibir a más 500.000 turistas adicionales».

De acuerdo con el ministro, el Banco Popular logró acuerdos por valor de 6.200 millones de dólares, el Banco de Reservas por 4.200 millones de dólares y el Banco BHD por 2.970 millones de dólares, indicó el Ministerio de Turismo dominicano en una nota de prensa.

Estas cifras fueron el resultado de más de 150 reuniones de negocios que sostuvieron los bancos en la presente edición de Fitur, que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

Paralelamente, tuvieron lugar alrededor de 1.500 reuniones de negocios que «posicionaron a los proveedores locales como aliados indispensables para el éxito de los proyectos extranjeros en el país».

Según el ministerio se lograron «importantes acuerdos con líneas aéreas para garantizar que más turistas europeos sigan llegando a República Dominicana».

La República Dominicana recibió 11,6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el país, con Estados Unidos como el principal país de origen de los turistas.

El año pasado la llegada de visitantes representó un crecimiento del 37,8 % con relación al 2022, un 13,3% más que en 2023 y un 4,3 % por encima que en 2024.

Por la vía aérea llegaron 8,8 millones de visitantes, mientras que por cruceros arribaron 2,8 millones. EFE

pma/gf/gad