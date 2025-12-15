Banco Central argentino ajustará el régimen cambiario según la evolución de la inflación

2 minutos

Buenos Aires, 15 dic (EFE).- El Banco Central de Argentina anunció este lunes que el régimen cambiario de libre flotación entre bandas puesto en marcha en abril pasado, que habilita a la entidad a intervenir en el mercado de cambios cuando el valor del dólar estadounidense perfore un piso o supere un techo, comenzará a actualizarse de acuerdo a la inflación a partir del 1 de enero de 2026.

«A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)», anunció el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un comunicado, que precisó que el valor que se tomará en cuenta será la inflación mensual del anteúltimo mes.

Según esta nueva metodología, en enero de 2026 las bandas se actualizarán de acuerdo a la inflación de noviembre de 2025.

El régimen de libre flotación entre bandas se implementó con el objetivo de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio y se actualizan, al momento, a un ritmo del 1 % mensual.

El esquema, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), permite al Banco Central comprar dólares cada vez que el tipo de cambio opere por debajo del valor inferior de la banda o vender dólares cuando la cotización supere el valor superior de la misma.

La modificación en el régimen cambiario se engloba dentro de un programa de compra de reservas con el que el BCRA aspira acumular hasta 17.000 millones de dólares en 2026, según lo anunciado este lunes por el organismo.

El Banco Central afirmó que el aumento de las reservas en moneda extranjera prevé un aumento de la base monetaria del 4,2 % actual a 4,8% del PIB para diciembre de 2026.

«El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5 % del volumen diario del mercado de cambios», añadió el organismo.

La incapacidad para incrementar sus reservas y poder enfrentar sus abultados compromisos de deuda llevó a Argentina a firmar en abril pasado un acuerdo con el FMI y, seis meses después, a pedir una asistencia financiera millonaria a Estados Unidos.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, resaltó este lunes a través de su cuenta de X las medidas del Gobierno argentino: «Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento». EFE

fpe/pd/sbb