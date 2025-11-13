Banco Central de Reserva del Perú mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25 %

2 minutos

Lima, 13 nov (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó este jueves mantener la tasa de interés de referencia en 4,25 %, teniendo en consideración que la inflación de octubre pasado fue negativa en 0,10 % por factores transitorios de oferta en alimentos, combustible y electricidad.

La reunión mensual de Directorio del BCRP destacó también que la tasa de inflación total a 12 meses se mantuvo en 1,4 % en octubre y que la inflación interanual sin alimentos y energía siguió en 1,8 % en el mes pasado, cerca al centro del rango meta.

Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en 2,2 % en octubre, dentro del rango meta de inflación, y se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta en los próximos meses.

El BCRP añadió, en una nota informativa, que en el mes de análisis «casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista», en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Anotó que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja en el mediano plazo.

En esta sesión, el directorio acordó una tasa de interés de operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero, bajo la modalidad de ventanilla, de 2,25 % anual para depósitos overnight.

Igualmente, una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses de reporte directas de títulos valores y de moneda, así como créditos de regulación monetaria.

También, la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión del directorio en la que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 11 de diciembre. EFE

mmr/rrt