Banco de Inglaterra vuelve a recortar previsiones de crecimiento por guerra en Oriente Medio

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El Banco de Inglaterra volvió a revisar a la baja el jueves sus previsiones de crecimiento para la economía británica, mostrándose más pesimista para este año y los siguientes, debido a la guerra en Oriente Medio.

La institución monetaria británica estima ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) podría crecer 0,7% o 0,8% en 2026 en Reino Unido, frente al 0,9% previsto anteriormente, y 0,8% o 1% en 2027, frente al 1,5% que se había anticipado antes.

Por otra parte, el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios por tercera reunión consecutiva en 3,75%, pero contempla aumentarla para combatir la inflación, que podría dispararse hasta más del 6% en Reino Unido debido al conflicto en Oriente Medio.

«Creemos que se trata de un nivel razonable (de la tasa de interés) dada la situación de la economía y la incertidumbre de los acontecimientos en Oriente Medio», indicó el gobernador de la institución monetaria, Andrew Bailey.

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