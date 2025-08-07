The Swiss voice in the world since 1935

Banco de México anota noveno recorte a tasa de interés, ahora de 25 puntos, hasta 7,75 %

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves la tasa de interés al 7,75 %, su octavo recorte consecutivo y el primero de 25 puntos base.

Esta es la primera reducción de esta magnitud en lo que va del año, tras cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que marca una desaceleración en el ritmo de bajas, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, señaló el Banxico en su quinta decisión de política monetaria en el año.

En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global. EFE

