Banco Mundial lanza un plan para proteger a habitantes de las costas de África Occidental

1 minuto

Nuakchot, 29 abr (EFE).- El Banco Mundial lanzó este miércoles desde Mauritania la primera fase del programa WACA+ para las zonas costeras de África Occidental, con un presupuesto de 212 millones de dólares, para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a la erosión, las inundaciones y el ascenso del nivel del mar.

El Banco Mundial explicó en un comunicado que el programa se desplegará en esa primera fase en los países de Benín y Mauritania, donde más de 530.000 personas están expuestas a riesgos costeros.

WACA+ busca crear unos 13.000 empleos sostenibles en sectores clave como la transformación de productos pesqueros, la acuicultura y el turismo ecológico, con especial atención a la inclusión económica de mujeres y jóvenes.

En Mauritania, el proyecto reforzará el cordón de dunas que protege la capital Nuakchot de inundaciones y submersión marina, y fomentará inversiones productivas y el emprendimiento local en la transformación del pescado.

«Al invertir en resiliencia costera y economía azul, el programa libera importantes oportunidades económicas para las comunidades costeras más vulnerables de África Occidental», declaró el representante residente de la Banca Mundial en Mauritania, Ibou Diouf.

El anuncio se hizo al margen del XII Foro Regional Marino y Costero (FOMACO), que se celebra en Nuakchot del 27 al 30 de este mes y que busca una asociación regional para la conservación de zonas costeras y marinas en África Occidental. EFE

md-ms/cpy