Banco Santander suma un nuevo beneficio récord en el primer trimestre

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El gigante bancario español Banco Santander anunció el miércoles un beneficio neto «récord» de 3.560 millones de euros (+12% interanual), gracias al aumento de sus clientes y a pesar de «un entorno de mayor incertidumbre geopolítica».

El beneficio atribuido fue de 5.455 millones de euros (6.384 millones de dólares) «si se incluye la plusvalía de 1.895 millones» por la venta de parte de su filial en Polonia, indicó el primer banco de España en un comunicado publicado este miércoles.

Su cifra de negocios alcanzó, de su lado, los 15.140 millones de euros, lo que supone un aumento del 4%.

El grupo español, parte de los grandes actores europeos del sector junto al francés BNP Paribas, subrayó la «sólida dinámica comercial» del primer trimestre, impulsada por la incorporación de ocho millones de nuevos clientes entre enero y marzo en tasa interanual, que elevan su cantidad total de clientes a 176 millones.

«Hemos comenzado el año con solidez», celebró la presidenta del grupo, Ana Botín, citada en el comunicado.

«Nuestra diversificación geográfica y de balance, junto con una gestión disciplinada del riesgo, siguen siendo fortalezas clave en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica», agregó.

En 2025, Banco Santander había anunciado la venta del 49% de su filial en Polonia por unos 6.800 millones de euros.

Desde entonces, el grupo cerró en febrero un acuerdo para adquirir por más de 10.000 millones de euros la compañía Webster Bank de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar su posición en ese país que considera prioritario para su crecimiento en los próximos años. Esta compra, estratégica para el grupo, debe culminarse a lo largo de 2026.

A más largo plazo, el Banco Santander, que encadena beneficios récord desde hace varios trimestres, aspira a alcanzar un beneficio neto anual de más de 20.000 millones de euros en 2028, frente a los 14.100 millones en 2025, según su nuevo plan estratégico presentado a finales de febrero.

Fundado en 1857 en el norte de España, el grupo, con gran presencia en América Latina, emplea a 185.000 personas y cuenta con 3,5 millones de accionistas en todo el mundo.

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