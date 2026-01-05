Bangladés reacciona a la crisis en Venezuela pidiendo que prevalezca la diplomacia

1 minuto

Nueva Delhi, 5 ene (EFE).- El Gobierno de Bangladés manifestó este lunes su inquietud ante la escalada del conflicto en Venezuela y emitió un llamamiento a la comunidad internacional para que se priorice la vía diplomática tras los recientes acontecimientos que han sacudido al país sudamericano.

A través de un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Daca, el Ejecutivo bangladesí señaló que «observa con preocupación» la situación actual, aunque al igual que otras naciones de la región evitó mencionar explícitamente la operación militar estadounidense o la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Bangladés cree que la diplomacia y el diálogo deben prevalecer para resolver todas las disputas entre países», reza el texto, que subraya la postura tradicionalmente no alineada de la nación asiática.

En una referencia a la intervención extranjera, Daca reafirmó en su nota su «compromiso inquebrantable con los principios fundamentales de la Carta de la ONU y el derecho internacional», un lenguaje que suele utilizarse para defender la soberanía frente a acciones militares unilaterales.

La declaración de Bangladés se suma a la de otros países de la región, como la India, que han optado por un perfil de cautela, evitando condenar o respaldar abiertamente las acciones de Washington, pero insistiendo en la necesidad de evitar una mayor desestabilización global. EFE

igr/alf