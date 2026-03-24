Barcelona presenta en Bruselas su plan para ganar influencia en las decisiones de la CE

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Bruselas, 24 mar (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentó este martes en Bruselas el ‘Plan Europa’, una representación permanente de la capital catalana ante las instituciones europeas con la que busca ganar peso y «capacidad de influencia» en la toma de decisiones de la Comisión Europea (CE).

«Consiste fundamentalmente en mantener y sostener en el tiempo la capacidad de influencia de Barcelona y de las ciudades europeas en la definición de las prioridades políticas de la Comisión», explicó Collboni a los medios antes de participar en una conferencia donde profundizó sobre esta iniciativa junto a la presidenta del Comité de Regiones, Kata Tüttő.

Con esta oficina, la primera de una ciudad española en Bruselas, Barcelona buscará conseguir «resultados tangibles» a la hora de conseguir fondos para vivienda, el clima o políticas sociales, algo para lo que «hay que estar constantemente presente» en Bruselas, según explicó Collboni.

El alcalde viajó a la capital belga acompañado de la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y la comisionada de Asuntos Europeos, Mar Jiménez, junto a quienes presentó este plan que actuará como hoja de ruta hasta 2029, cuando finaliza la actual legislatura europea, a través de 34 acciones organizadas en cuatro ejes estratégicos.

Estos ejes son «reforzar la influencia política de Barcelona a nivel europeo, aumentar la captación y el impacto de los fondos europeos en la ciudad, consolidar el prestigio internacional de la ciudad como referente urbano europeo y garantizar que la participación en Europa se traduzca en mejoras tangibles en las políticas municipales».

Para conseguirlo, se llevarán a cabo acciones como el fomento de alianzas entre ciudades para reforzar la influencia municipalista a nivel europeo, y la promoción del desarrollo y aplicación del Plan Europeo de Vivienda Asequible y la creación de un Fondo Europeo de Vivienda que garantice fondos al ámbito local y a zonas con dificultades de alojamiento.

«Para conseguir resultados (…) hay que estar constantemente presentes aquí explicando y expresando lo que las ciudades necesitamos, pero también lo que las ciudades podemos aportar al proyecto europeo», aseveró Collboni.

El edil barcelonés sostuvo, además, que la Comisión «debería tener muy presente» que «en estos momentos, las grandes ciudades están gobernadas por fuerzas progresistas, democráticas y proeuropeas» que quieren hacer «una aportación en este combate en favor de la democracia», en referencia a la situación geopolítica actual.

«Europa (…) está asediada por conflictos bélicos dentro de la propia Europa, como es Ucrania, con una confrontación contra el modelo social europeo desde fuera de nuestras fronteras, pero también desde dentro, desde el punto de vista de la ofensiva que hay de los partidos populistas de extrema derecha, que son antieuropeos y que están por desmontar este proyecto de prosperidad y paz que nos ha garantizado la UE», añadió. EFE

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