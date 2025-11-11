Bardem insta a los líderes mundiales en la COP30 a terminar con los combustibles fósiles

2 minutos

Redacción Medioambiente, 11 nov (EFE).- El actor Javier Bardem califica como «momento histórico» la celebración de la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil) e insta a los líderes mundiales a «repensar el futuro de nuestro planeta» con la adopción de «decisiones ambiciosas» para terminar con los combustibles fósiles, respetar los derechos de los indígenas y proteger bosques y océanos.

Así lo asegura el actor español en la cuenta de Instagram de la ong Greenpeace, y lamenta no poder estar presente en esta convocatoria de Belém, porque «desgraciadamente esta vez los horarios no han podido coincidir».

En enero de 2018, el actor viajó a la Antártida en el barco «Artic Sunrise» de Greenpeace junto a su hermano Carlos Bardem en el marco de la campaña «Santuario» de la ong, periplo que fue recogido en un documental en el que los hermanos actuaron como embajadores para concienciar al público de la necesidad de proteger este espacio de los impactos del cambio climático.

En su opinión, «esta COP30 es realmente única porque tiene lugar en el corazón de los bosques de la selva con la mayor delegación indígena de la historia y en un lugar en un país donde la sociedad es tan vibrante, tan poderosa».

Asegura que «estamos viviendo un momento realmente único, histórico, en el que los líderes mundiales tienen la oportunidad y el deber de repensar el futuro de nuestro planeta, de tomar decisiones valientes y ambiciosas que permitan al fin eliminar progresivamente los combustibles fósiles y respetar los derechos de los pueblos indígenas y proteger nuestros océanos y nuestros bosques».

Bardem finaliza el mensaje enviando «todo» su apoyo y la confianza de que ésta sea «una COP de éxito para nuestro planeta».

El actor participó en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas de la Convención Marco del Cambio Climático (COP) que se realizó en Madrid (COP25) en diciembre de 2019, dónde presentó el documental ‘Santuario’ y formó parte de la Marcha por el Clima en esa convocatoria.

Comprometido con los temas ambientales y preocupado por la crisis climática, el actor ha asegurado que «el cine debería abordar más el cambio climático». EFE

lul/cc