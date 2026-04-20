Benín prepara la solicitud de extradición del panafricanista acusado de apoyar un golpe

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Nairobi, 20 abr (EFE).- La Fiscalía de Benín informó este lunes de que está preparando una petición de extradición del activista beninés panafricanista Kémi Séba, reclamado en este país africano por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado jueves en la capital Sudáfrica, Pretoria.

«La solicitud de extradición de Benín aún no ha sido presentada en mi calidad de fiscal especial del Tribunal de Represión de Delitos Económicos y Terrorismo (CRIET, por sus siglas en francés)», declaró ante la prensa local el fiscal Mario Metonou.

«Actualmente, estoy preparando esta solicitud, que se enmarca dentro de los convenios multilaterales de los que la República de Benín y Sudáfrica son partes», añadió.

Según Metonou, a la espera de la demanda de extradición, se transmitió una petición de detención provisional a las autoridades sudafricanas.

Séba, de 45 años y cuyo verdadero nombre es Stellio Gilles Robert Capo Chichi, fue detenido el pasado jueves en Pretoria junto a dos coacusados: su hijo, Khonsou Seba Capo Chichi, y un individuo identificado como François van der Merwe.

Este lunes, comparecieron ante el Tribunal Regional de la capital sudafricana, que mandó a los tres a prisión preventiva, antes de aplazar el juicio hasta el próximo 29 de abril, cuando abordará su solicitud formal de libertad bajo fianza.

El activista, líder de la ONG Panafricanista, y su hijo fueron arrestados el pasado jueves en un centro comercial de Pretoria junto a Van der Merwe, quien está acusado de cargos relacionados con facilitar el tránsito ilegal hacia Zimbabue a través del río Limpopo, país desde donde tenían previsto viajar a Europa.

Nacido en Francia y de padres benineses, Séba fue despojado de su nacionalidad francesa en 2024 y es conocido por sus diatribas contra Francia y los gobiernos africanos aliados de París, al mismo tiempo que se dedica a sensibilizar en torno al pensamiento panafricanista.

Séba también fue líder de la Tribu Ka, un grupúsculo radical negro y antisemita, que fue disuelto por el Gobierno francés tras ser responsable de incidentes en el barrio judío de París en mayo de 2006.

Benín emitió el pasado 12 de diciembre una orden de arresto contra el activista por «incitar a la rebelión», después de que éste expresara su apoyo al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

Según informó este lunes el fiscal Metonou, el CRIET -una corte vista a menudo como un instrumento del Gobierno para silenciar a la disidencia- emitió otra orden de arresto contra Séba anteriormente, el pasado junio, por lavado de dinero.

El día de la intentona golpista, mientras soldados amotinados afirmaban en televisión haber derrocado al presidente beninés, Patrice Talon, Séba publicó un video declarando que era «el día de la liberación» para el país de África occidental.

El golpe fue sofocado horas después por las Fuerzas Armadas beninesas con apoyo del Ejército de la vecina Nigeria. EFE

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