BID Invest aprueba préstamo de 50 millones de dólares a banco ecuatoriano para pymes

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Guayaquil (Ecuador), 30 abr (EFE).- El BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un préstamo subordinado de 50 millones de dólares al banco ecuatoriano Produbanco para financiar a pequeñas y medianas empresas (pymes) en el país andino, de los cuales 20 millones ya fueron desembolsados.

Este financiamiento «fortalece la base de capital del banco y le permite ampliar el acceso a crédito a pymes, incluidas aquellas que son propiedad o están lideradas por personas adultas mayores», informó BID Invest en un comunicado.

Este préstamo también permitirá a Produbanco, parte del Grupo Financiero Internacional Promerica, aumentar el financiamiento a sectores como agricultura, construcción, eficiencia hídrica, energía, movilidad eléctrica y economía circular.

«La operación contribuirá al desarrollo económico del país al facilitar un mayor acceso al crédito productivo, promover inversiones e impulsar la competitividad», agregó la institución multilateral.

Además del préstamo, el BID Invest aportará asesoría técnica para fortalecer las capacidades de Produbanco en la gestión de riesgos, apoyar su alineación con las normas NIIF S1 y S2 del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB, en inglés), y desarrollar una propuesta de valor integral para los segmentos Pyme plata y Pyme plata mujer. EFE

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