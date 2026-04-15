Bielorrusia declara «extremista» la Universidad Europea de Humanidades

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Moscú, 15 abr (EFE).- Las autoridades bielorrusas han declarado como «extremista» la Universidad Europea de Humanidades (EHU) y han prohibido sus actividades en territorio del país, informa hoy la prensa local.

Según el portal independiente Zerkalo.io, también fueron prohibidas las filiales de la institución educativa.

Un portavoz de la Fiscalía bielorrusa aseguró que la decisión se tomó en base a la ley de lucha contra el extremismo.

En opinión de las autoridades, la universidad proporcionar asistencia «metodológica, financiera y de otro tipo» a «representantes de grupos radicales y politizados, así como a organizaciones no gubernamentales extranjeras de carácter destructivo».

«Los servicios de inteligencia de algunos países vecinos la utilizan para perjudicar los intereses de Bielorrusia en los ámbitos humanitario, informativo y político», agregaron en la Fiscalía bielorrusa.

Además, acusaron a la institución de colaborar «con representantes de organizaciones extremistas e incluso terroristas» para lograr sus objetivos.

La EHU es una universidad privada fundada en Minsk en 1992. Tras ser clausurada por las autoridades bielorrusas en 2004, el centro educativo continuó sus actividades en Vilna.

En 2006, obtuvo el estatus de universidad privada lituana. En 2020, la mayoría de los estudiantes de la EHU eran ciudadanos bielorrusos.EFE

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