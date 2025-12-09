Bielorrusia e Irán acuerdan el Plan de Cooperación Militar para 2026

Moscú, 9 dic (EFE).- Militares de Bielorrusia e Irán han acordado el plan de cooperación militar entre ambos países para 2026, informó hoy la prensa bielorrusa.

Según el canal CTB, el documento fue consensuado durante la tercera reunión de la comisión conjunta bielorruso-iraní sobre cooperación militar, que se celebró el lunes en Minsk.

Las delegaciones de ambos países abordaron la interacción entre sus departamentos castrenses durante el año en curso y constataron que las actividades previstas para 2025 se habían cumplido en los plazos acordados.

A la vez, las partes acordaron intensificar el trabajo en la formación de personal, intercambio de experiencias y cooperación científico-técnica.

La reunión estuvo presidida por el primer viceministro de Defensa de Bielorrusia, Pável Muraveiko, y el jefe del departamento de relaciones internacionales del Estado Mayor iraní, el general Muhamad Ahadi.

Según fuentes iraníes, en los próximos días también el ministro de Exteriores de la República Islámica, Abás Araqchí, visitará tanto Bielorrusia, como Rusia.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, principal aliado de Rusia, recibió el pasado verano su colega iraní, Masud Pezeshkian, en Minsk y le reafirmó la disposición de intensificar la cooperación militar con Teherán. EFE

