Bloqueos por combustibles y tierras abren semana de protestas sindicales en Bolivia

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La Paz, 27 abr (EFE).- Un bloqueo de camioneros de cisternas en la ciudad boliviana de El Alto, vecina de La Paz, a causa del supuesto monopolio de una empresa internacional en la distribución de combustibles, y otro corte realizado por campesinos en una carretera hacia la Amazonía en rechazo a una ley sobre tierras abrieron este lunes una semana de protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Además, los sindicatos de maestros y mineros han confirmado movilizaciones para estos días para reclamar un aumento salarial del 20 % planteado por la Central Obrera Boliviana (COB).

El Alto amaneció bloqueada en varias avenidas por los camioneros de la Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) para protestar porque la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a la firma internacional Trafigura para la distribución de gasolina y diésel, lo que ha desplazado del servicio a empresas nacionales, según los camioneros.

El dirigente de Cadetran, Álvaro Ayllón, dijo a los medios que protestan porque YPFB supuestamente permite el «monopolio generado por la empresa Trafigura» en la distribución de los combustibles.

«Lamentablemente nos han sacado a más de 50 empresas del contrato de servicio de transporte. Las empresas están reclamando por su derecho a trabajar» dijo Ayllón.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, dijo a radio Fides que, tras su posesión la semana pasada, estuvo centrado en garantizar el abastecimiento y la calidad del combustible, pero que ofrecerá a los camioneros la asignación de nuevos contratos para traer gasolina desde los puertos de Chile y Perú.

Campesinos, maestros y mineros

Una marcha integrada por más de un centenar de campesinos e indígenas llegó el domingo a la localidad de Caranavi (noroeste), tras comenzar una caminata el 8 de abril en el departamento amazónico de Pando con dirección a La Paz.

En Caranavi, distante a 156 kilómetros de la sede de Gobierno, los agricultores iniciaron este lunes un bloqueo de la carretera entre La Paz y la Amazonía en contra de la Ley 1720 de Conversión de Tierras.

La norma, promulgada hace tres semanas, permite que un predio pequeño sea considerado mediano para ser usado en el acceso a créditos bancarios, pero los sindicatos agrarios consideran que muchos pequeños productores estarán en riesgo de perder sus tierras o que las mismas pasen a manos de terratenientes

Además, para este martes, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) convocó a una iniciar una marcha desde la localidad de Calamarca, en el altiplano, hacia La Paz, distante en 54 kilómetros de ese punto.

Los maestros reclaman un aumento salarial del 20 %, rechazan los planes del Gobierno para reformar el sector y exigen la creación de nuevos puestos de trabajo.

La COB impulsa las protestas para fortalecer a los sectores sindicales con vistas a la celebración el 1 de Mayo del Día del Trabajo para presionar por la mejora de los salarios, una demanda que el Gobierno de Paz ha considerado «inviable» en el contexto de la crisis económica actual. EFE

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