BMG y Concord acuerdan su fusión para crear una gran discográfica independiente

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Nueva York, 28 abr (EFE).- Las compañías BMG y Concord anunciaron este martes que han llegado a un acuerdo de fusión, tras meses de negociaciones, para crear lo que han denominado «la compañía discográfica independiente líder en el mundo».

De acuerdo con un comunicado conjunto, la operación permitirá formar una empresa que abarcará la edición musical, la música grabada, los derechos teatrales y la distribución digital, y que operará bajo el nombre de BMG, división del gigante mediático alemán Bertelsmann.

La nueva compañía tendrá como director ejecutivo a Bob Valentine y a Thomas Coesfeld como presidente. Su sede central estará en Nashville (EE.UU.), mientras que la sede europea estará en Berlín. Además, contará con las divisiones BMG Publishing y Concord Records.

Según el comunicado, la empresa unificada estará bien posicionada para expandir su presencia global, fortalecer alianzas con artistas y compositores, y captar nuevas fuentes de ingresos en diversas plataformas y formatos.

Desde que trascendió en enero la posibilidad de una fusión, el mercado musical ha seguido de cerca las negociaciones.

Aunque no se informó del monto de la transacción, la revista ‘Variety’ indicó, citando fuentes conocedoras del proceso, que la valoración se sitúa entre 6.600 y 7.000 millones de dólares.

Las compañías destacaron asimismo que, en conjunto, han invertido miles de millones de dólares en derechos musicales y han creado «uno de los catálogos más diversos y culturalmente significativos de la industria».

Ese catálogo incluye artistas, compositores y obras de Jelly Roll, Paul Simon, Lainey Wilson, will.i.am, Jason Aldean, Tina Turner, Diane Warren y Jean-Michel Jarre, así como Creedence Clearwater Revival, Daddy Yankee, Denzel Curry, Hamilton, R.E.M. y Phil Collins y R.E.M., entre otros.

La participación en la nueva empresa será de un 67 % para Bertelsmann y de alrededor de un 33 % para filiales de Great Mountain Partners, accionista de Concord.

Según el comunicado, estas últimas también recibirán un pago único en efectivo de 1.160 millones de dólares.

‘Variety’ destaca que la combinación de las divisiones editoriales tras la fusión será de gran escala y recuerda que BMG representa a Mick Jagger, Keith Richards, Bruno Mars, Diane Warren, Lewis Capaldi, John Legend y Pitbull, entre otros, y que a lo largo de los años ha adquirido editoriales como Bug Music, Cherry Lane, Chrysalis y Union Square Music.

Por su parte, Concord, bajo la que opera el legendario sello latino Fania, pagó unos 300 millones de dólares por los catálogos de los tres principales miembros de Genesis y 217 millones por el de Daddy Yankee.

Además, cuenta con una amplia lista de artistas que incluye desde Daft Punk hasta Leonard Bernstein, así como Pulse Music Group, el catálogo de 150.000 canciones de Round Hill Music, adquirido por 468,8 millones de dólares, el catálogo de 30.000 canciones de Mojo Music y la editorial de música clásica Boosey & Hawkes.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026, según el comunicado. EFE

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