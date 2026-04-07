Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú presentan películas premiadas en Semana del Cine Andino

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Lima, 7 abr (EFE).- Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú presentarán representativas películas de su filmografía reciente en la Semana del Cine Andino 2026, que se desarrollará del 13 al 17 de abril en la sede de la Comunidad Andina, ubicada en Lima, y que en esta edición tendrá como país invitado a Chile.

La Comunidad Andina organiza esta actividad con el objetivo de fortalecer la integración regional mediante la difusión del arte cinematográfico de los países andinos y el acceso a las películas para el público es gratuito, según señaló en un comunicado.

En la Semana del Cine Andino, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Perú, se proyectarán películas de cada país que han recibido premios y reconocimientos internacionales.

El lunes 13 de abril se presentará la ecuatoriana ‘Chuzalongo’, obra premiada en el Festival Macabro 2024 de México, y el martes 14 se proyectará la cinta boliviana ‘American Visa’, obra ganadora del mexicano Premio Ariel a Mejor Guion Adaptado.

El miércoles 15 de abril se presentará la película colombiana ‘Estimados Señores’, que obtuvo nueve de los 12 reconocimientos a los que estuvo nominada en los Premios Macondo 2025, y ese mismo día se proyectará la cinta chilena ‘Nube de lluvia’, que ha sido reconocida por su valor patrimonial.

Finalmente, el viernes 17 de abril se proyectará la película peruana ‘Yakuqñan, caminos del agua’, reconocido como Mejor Proyecto Documental del Festival Internacional de Cine Documental de México (DocsMX) en 2020.

«El cine y las artes audiovisuales nos permiten apreciar mejor nuestra diversidad y proyectar los valores históricos y culturales que compartimos los países andinos», subrayó en el comunicado el secretario general de la Comunidad Andina, el peruano Gonzalo Gutiérrez Reinel.

En paralelo a la proyección de los filmes, el recinto albergará una exposición fotográfica permanente a cargo de la organización invitada Inkafest Festival de Cine de Montaña.

Esta muestra tiene el propósito de visibilizar la estrecha relación entre las comunidades andinas, la vital importancia de los glaciares y la riqueza de los paisajes de montaña, promoviendo la valoración del patrimonio natural suramericano.

Además, el 16 de abril se proyectarán dos documentales especializados en cine de montaña y se celebrará un conversatorio, el cual reunirá a realizadores y expertos en sostenibilidad.EFE

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