Bolivia registra 44 puntos de bloqueo de vías en primeras horas del estado de excepción

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La Paz, 20 jun (EFE).- Bolivia registra este sábado 44 puntos de bloqueo de carreteras en cuatro de sus nueve regiones, durante las primeras horas del estado de excepción que declaró en la madrugada el Gobierno de Rodrigo Paz, tras siete semanas de protestas de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en La Paz hay 19 cortes de rutas; en Cochabamba hay 12, en Oruro son 11 y hay dos en la región oriental de Santa Cruz.

Agentes policiales y maquinaria pesada comenzaron a desplegarse desde temprano para empezar a retirar el material usado para cerrar las vías en ciudades como El Alto que, junto con La Paz, es una de las más afectadas por las protestas que ocasionaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.

En la región central de Cochabamba también hubo un despliegue policial para levantar los bloqueos, mientras que militares resguardan sectores como Parotani para evitar que se instalen cortes de rutas.

A diferencia de las semanas anteriores, en algunos sectores bloqueados no hay presencia de manifestantes.

Esta madrugada, Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia «para liberar las carreteras del país» y aseguró que la medida «no pretende quitar la normalidad, sino devolverla», por lo que su Gobierno mantendrá las puertas «abiertas» a quienes busquen dialogar «de buena fe».

La medida fue anunciada horas después de que el Gobierno firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para «pacificar» el país, el cual fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).

Según información difundida por la Presidencia boliviana, la disposición no supone la suspensión de derechos, pero sí establece que «quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos».

También se dispuso el «apoyo temporal» de las Fuerzas Armadas a la Policía para «proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento».

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó en declaraciones al canal estatal Bolivia TV que, tras la disposición del estado de excepción, «no existe toque de queda en ningún lugar del país».

«Tenemos prevista una serie de áreas sensibles que serán evaluadas por el mando conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas», remarcó Justiniano, citado en un comunicado del Ministerio de Defensa.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Morales.

La Central Obrera dispuso el viernes levantar sus medidas de presión tras firmar un acuerdo con Paz, pero los campesinos y los afines a Morales rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán sus bloqueos.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.EFE

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